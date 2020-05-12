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Красноярцы остались до лета без салонов красоты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Губернатор Красноярского края Александр Усс продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, сообщается на сайте правительства края.

До 31 мая включительно продлено дистанционное обучение в образовательных организациях и работа дежурных групп детских садов. До этого же срока приостановлена работа предприятий общественного питания за исключением работающих на вынос и доставку заказов, торговых и торгово-развлекательных центров, бань, саун.

В отличие от многих регионов, в Красноярском крае по-прежнему запрещена работа парикмахерских и салонов красоты без лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Также до 1 июля 2020 года запрещена деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Красноярского края.

Ограничительные меры не распространяются на работников, деятельность которых была разрешена согласно предыдущим редакциям указа. Среди них медики, строители, продавцы семян, люди, содержащие животных.

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