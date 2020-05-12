Вторую волну коронавируса предрекли Европе

Страны Евросоюза должны подготовиться к вероятному началу второй волны распространения коронавируса, сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК).

«В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне», — цитирует ТАСС представителя ЕК. Он подчеркнул, европейские страны должны предпринять все необходимые меры, чтобы быть готовыми к такому сценарию.

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По его словам, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией коронавируса. Но новые волны могут появиться, даже если текущие показатели хорошо контролируются.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 миллионов человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 221,3 тысячи случая заражения, выздоровел 39,8 человек, умерли более 2 тысяч.