Забайкальские школы завершат учебный год в конце мая

Забайкальские школьники завершат учебу в конце мая. Решение о завершении учебного года принимает учредитель и руководство школы в соответствии с календарным учебным графиком, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Так, согласно рекомендациям Минобразования 2019-2020 учебный год в 1-8, 10 классах необходимо завершить не ранее 22 мая 2020 года, в 9, 11 классах – не ранее 29 мая 2020 года. Планируется, что ОГЭ пройдет с 9 по 30 июня, а ЕГЭ с 8 июня по 10 июля.

Вручение аттестатов пройдет после официального утверждения результатов экзаменов по обязательным предметам. Однако школам необходимо предусмотреть индивидуальную выдачу аттестатов и исключить скопление обучающихся и педагогов.

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Вручение аттестатов об основном общем образовании рекомендуются провести с 20 по 30 июня, исключив дату — 22 июня. Вручение аттестатов о среднем общем образовании и проведении торжественных мероприятий по награждению выпускников медалью «За особые успехи в учении «Гордость Забайкалья» — с 25 июня по 5 июля.

В Забайкалье обучаются более 146 тысяч школьников. В первом классе — более 16 тысяч детей, в девятом классе — около 13 тысяч школьников, в 11 классе — порядка 6 тысяч школьников.