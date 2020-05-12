Пламя вырвалось из-под земли на проезжей части

Хлопок с выбросом пламени из-под тротуара произошел на проезжей части в Санкт-Петербурге из-за скачка напряжения на линии электропередач, сообщил представитель ГУ МЧС по городу.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали пламя, вырывающееся из-под асфальта на проезжей части на Витебском проспекте. Инцидент спровоцировал скачек напряжения на линии электропередачи мощностью шесть киловольт.

«В результате проверки установлено: под землей проходит линия шесть киловольт. По информации комитета по энергетике, был скачек напряжения с переключением фидера. Пострадавших нет. Отключенных потребителей нет», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Сеть принадлежит распределительной сетевой компании «Россети Ленэнерго». Представители компании заверили, что специалисты организации ведут восстановительные работы.