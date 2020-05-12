Первый мост из России в Китай начнет работу после пандемии

Первый автомобильный мост между Россией и Китаем, построенный через пограничную реку Амур возле городов Благовещенск и Хэйхэ, введут в эксплуатацию после снятия введенных из-за коронавируса ограничений.

Строительство трансграничного моста в районе Благовещенска в Амурской области велось с 2016 года и было завершено в декабре 2019 года.

«Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) — Хэйхэ (КНР). Это первый автомобильный мост между Россией и Китаем», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития.

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По словам собеседника агентства, «если бы не пандемия и закрытые границы государств, то мостовой переход начал бы работу после выдачи разрешения». «Но так как сейчас в мире сложилась непростая эпидемиологическая ситуация, то, конечно, фактический ввод мостового перехода будет осуществлен только после снятия всех ограничений», — пояснил он.

Благовещенск — единственный областной центр в России, расположенный непосредственно на государственной границе, напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет Амур. После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили.