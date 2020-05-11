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Россияне с детьми получат «вертолетные деньги»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин в четвертый раз выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции и предложил новые меры поддержки граждан с детьми.

«Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам», — сказал Путин.

Глава государства предложил, чтобы нуждающиеся семьи с детьми разово получили около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода. Кроме этого, с 1 июня государство выплатит по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех до 15 лет включительно.

Выплату в 10 тысяч рублей получат все российские семьи с детьми, без предоставления каких-либо справок или документов. Путин отметил, что по предварительной оценке, деньги перечислят 27 миллионам семей.

Также минимальный размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан вырастет до 6751 рубля, устанавливаются ежемесячные выплаты для семей с детьми в размере пяти тысяч рублей.

«Вертолетные деньги» — нетрадиционный инструмент монетарной политики, которые предусматривает распределение денег государством среди конечных потребителей за счет прямых безвозмездных выплат денежных средств физическим лицам.

Тема: Распространение коронавируса
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