Путин завершил период нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение с 12 мая завершить период нерабочих дней, которые были объявлены в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, об этом он заявил на заседании с правительством.

«С 12 мая единый период нерабочих дней для всех отраслей завершается. Но не завершается борьба с эпидемией», — приводит РБК заявление Путина. Он добавил, что для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями режим ограничений сохраняется.

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По его словам, более шести недель длился режим самоизоляции. Эта экстраординарная мера позволила замедлить и затормозить распространение коронавируса и повысить готовность системы здравоохранения на случай обострения эпидситуации, отметил президент.

К 11 мая все регионы должны были сформировать планы о поэтапном смягчении ограничений. Главное — жизнь, здоровье, безопасность людей: выход из режима должен быть последовательным, осторожным, с соблюдением санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей, подчеркнул российский лидер.

По всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. Всем предприятиям, магазинам, предприятиям в сфере транспорта и услуг нужно строго соблюдать санитарные требования, указал глава государства.