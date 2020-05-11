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Травников отчитался о снятии режима самоизоляции в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, в какой последовательности будет снят режим самоизоляции в регионе, первые послабления начнут действовать уже с 12 мая.

«Мы не обозначаем конкретную дату, а будем принимать решения оперативно, по мере развития эпидемиологической ситуации: и по отмене режима повышенной готовности, и по отмене режима самоизоляции», — сказал Травников во время брифинга.

Что разрешат с 12 мая

С 12 мая будет разрешено заниматься спортом на улице, но делать это можно будет только одному или вдвоем, соблюдая дистанцию от окружающих.

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Прогулки с детьми тоже попали в перечень разрешенного. Гулять можно семьей, не посещая общественных мест. На детской площадке можно находиться группой, не более двух человек. Гуляющим также необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми.

Откроются продовольственные рынки в районах Новосибирской области, но подобные торговые точки пока под запретом в самом Новосибирске.

Жителям Новосибирской области разрешат посещать кладбища на всей территории региона.

На очереди послабления

Травников пообещал, что возобновления деятельности бизнеса по отдельным направлениям будет зависеть от развития обстановки. «Будем принимать точечные своевременные решения», — сказал губернатор.

В ближайшее время ожидается открытие продовольственных рынков в Новосибирске. Решение об открытии пока прорабатывается.

«Мы готовы будем его принять в ближайшие дни — после согласования тех санитарных мер, которые необходимо будет дополнительно реализовать на территории рынков в Новосибирске», — уточнил Андрей Травников.

В ближайшее время будет принято решение о возобновлении деятельности других торговых объектов, в частности, объектов торговли непродовольственными товарами. 



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