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Врач рассказала о простом способе укрепить иммунитет

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Полноценный сон, во время которого вырабатывается мелатонин, помогает иммунитету человека, а сладости снижают ответ организма, сказала врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина

«Очень важный фактор для нашего здоровья и иммунитета — это полноценный сон, во время которого вырабатывается мелатонин. Нужно уделять внимание сну не менее шести часов в сутки, большинству нужно семь-восемь часов», — цитирует РИА Новости Шарошкину.

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По ее словам, сейчас во время распространения коронавируса, нужно уделять внимание физической нагрузке, которая позволит снизить стресс и чувство тревоги.

Стоит уделить внимание и правильному питанию. «Именно сейчас не время для каких-то экспериментов со своим питанием — голодания, диет, монодиет. Питание должно быть сбалансированным, должны быть белки, жиры, углеводы. Белковые продукты — мясо, птица, рыба, молочные продукты. Полезные жиры — орехи, авокадо, семена, красная рыба», — посоветовала врач.

Она отметила, что «простыми углеводами не стоит увлекаться, это снижает иммуноответ — булочки и конфетки — лучше на них не налегать, а вот фрукты в своем составе имеют витамины, клетчатку», — сказала диетолог.

Тема: Распространение коронавируса
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