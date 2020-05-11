Коллиматорный прицел для пулеметов создали в России

Холдинг «Росэлектроника» (входит в состав Ростеха) разработал первый отечественный коллиматорный прицел для крупнокалиберных станковых пулеметов, позволяющий эффективно поражать цели при ведении огня с движущегося основания — с вертолета, катера или бронетехники, сообщает пресс-служба Ростеха.

Прицел разработан специально для тяжелого автоматического станкового оружия, в первую очередь — пулемета «Корд» калибра 12,7 мм. Прибор имеет повышенную устойчивость к отдаче, ударным нагрузкам, повышает скорость прицеливания и точность стрельбы.

«Обычно коллиматорные прицелы необходимы исключительно для работы на коротких дистанциях. С помощью нашей разработки стрелок может контролировать и поражать цели на расстоянии свыше 1000 метров, а поле зрения данного коллиматора настолько велико, что цель практически невозможно упустить из виду», — говорится в сообщении.

Коллиматорный прицел формирует в поле зрения стрелка светящуюся метку (Red Dot), которая позволяет эффективно сопровождать цель в сумерках, при солнечной засветке, под любым углом и на любом расстоянии от окуляра.

Большое выходное окно прицела обеспечивает широкое поле зрения в 20 градусов, благодаря чему прицел удобен для использования в движении и стрельбы по перемещающимся мишеням. Механизм корректировки прицеливания позволяет вести точный огонь на дистанциях 400, 800 и 1200 метров.