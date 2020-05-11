Гидрометцентр спрогнозировал жару в Сибири до 35 градусов

Температура днем в Сибири и на Урале благодаря антициклону поднимется до фантастических для мая значений — 35 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Устойчивое тепло на Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Туве, Хакасии. Там температура 26-28 градусов, а в Омской области в течение ближайших дней температура может подниматься днем до 35 градусов. Это фантастика для мая! Во всех отмеченных регионах температура выше нормы на десять-двенадцать градусов», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

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На юге Красноярского края, в Западной Сибири и Забайкалье — высок риск лесных пожаров, подчеркнул Вильфанд.

В европейской части страны начнет стремительно холодать, погода будет ветреной, возможны грозы. «Температура понизится больше чем на десять градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов. До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов», — уточнил Вильфанд.

Ночные температуры составят плюс шесть-восемь градусов, днем будет плюс десять-тринадцать.