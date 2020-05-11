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Президент затребовал план по восстановлению экономики

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономик, подготовленный совместно с регионалами властями и бизнесом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации разработать совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Срок — 1 июня 2020 года», — говорится в поручении.

На совещании с главами субъектов РФ 28 апреля президент сообщил о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Путин также заявил о необходимости начать подготовку к возвращению к нормальной жизни. Президент поручил подготовить соответствующие рекомендации, чтобы с 12 мая начинать поэтапно снимать ограничительные меры.

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Во время пандемии кабмин уже принял два пакета мер поддержки населения и предпринимателей. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать, в частности, на шестимесячную отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, а также получить по 12 130 рублей в месяц в расчете на каждого работника на выплату зарплат при сохранении не менее 90% сотрудников. Этот механизм заработал с 1 мая.

Граждане могут на полгода получить отсрочку по кредитам и займам в случае падения дохода не менее чем на 30%. Потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости в апреле — июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей (уровень МРОТ).

При этом сумма пособия увеличивается при наличии у таких безработных несовершеннолетних детей из расчета 3 тысячи рублей за каждого ребенка. Были увеличены и выплаты по больничным — они должны быть не меньше МРОТ.

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