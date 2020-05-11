Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 700

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Алтайском превысило 700, за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев. В госпитале Городской больницы №5 Барнаула зафиксирована смерть пациентки с COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.

На 11 мая общее число заболевших — 707 человек, в том числе 78 детей до 17 лет. Из общего числа заболевших 68 случай — завозных, в том числе 2 — из-за рубежа. 511случаев — по контакту с заболевшими, 94 — выявлены у больных внебольничной пневмонией, 121— у заболевших ОРВИ, в 492 случаях — бессимптомное течение. Всего выздоровело 199 человек.

В госпитале Городской больницы 5 Барнаула зафиксирован случай смерти пациентки с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперштаба.

Жительница Барнаула 1951 года рождения, находилась в отделении анестезии и реанимации в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Вследствие заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями, уточнили в оперштабе.