Число заразившихся коронавирусом в Томской области резко выросло

Еще 69 человек заразились коронавирусом в Томской области, такой большой прирост за последние сутки случился из-за привезших вирус вахтовиков, сообщает в понедельник региональный опрертаб.

Всего за сутки, по данным на 11 мая, в томской области зафиксировано 69 новых случаев заболевания. «59 случаев выявлены у вахтовиков, вернувшихся с Чаяндинского месторождения. Все вахтовики находятся в обсерваторах под постоянным контролем медперсонала», — говорится в сообщении.

Всего в Томской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 279 случаев заражения коронавирусом, 63 человека выздоровели, трое умерли.