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Стрекозы устроили первый лет на неделю раньше обычного

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой НП "Шушенский бор"

Первый лет стрекоз в национальном парке «Шушенский бор» был зафиксирован раньше обычного на неделю, такая аномалия произошла из-за теплой погоды, сообщила пресс-служба нацпарка.

«Встречи с первыми стрекозами в предыдущие годы отмечались здесь в среднем на семь дней позднее для стрекоз из семейства плоскобрюхов и на 10 дней позднее для семейства стрелок. Как и в случае с ранним цветением растений, температурные показатели этой весны внесли свои коррективы и в жизнь насекомых», — сообщила пресс-служба «Шушенского бора».


Среди проснувшихся стрекоз отмечают плоскобрюха четырехпятнистого и тонкохвоста изящного. Четырехпятнистая стрекоза имеет очень эффектную внешность. Окрас ее туловища напоминает оттенки янтаря от желтых и рыжих до глубокого коньячного. Самцы и самки тонкохвоста изящного имеют различную окраску, например, брюшко у самца чёрное с голубым кончиком.

Большинство наблюдений за стрекозами в этом году велось вблизи водоемов, где насекомые проводили зиму в воде на стадии личинки. После наступления весны личинка обычно выбирается на прибрежную растительность и после последней линьки превращается во взрослую особь — имаго и начинает охотиться на других насекомых (комаров, мух), составляющих основу ее рациона.

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