Россия вышла на третья место в мире по числу зараженных COVID-19

Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся в России, по последним данным оперативного штаба, достигло 221 344.

Число случаев новой коронавирусной инфекции в РФ за прошедшие сутки выросло на 11 656 — это новый рекорд. В оперштабе отметили, что 46,5% больных не имеют клинических проявлений COVID-19.

Сейчас в стране насчитывается 221 344 заболевших. Таким образом, суточный прирост по стране составил 5,6%. Новые инфицированные регистрировались в 84 регионах, больше всего в Москве — 6169.

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Общее число скончавшихся от заболевания достигло 2009, за сутки скончались еще 94 человека (56 из них в Москве). Количество поправившихся после перенесенного вируса выросло до 39 801, в том числе 5495 человек, поправившихся за последние 24 часа.

Таким образом, Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения. По данным ТАСС, в Великобритании — 219 183 инфицированных, в Италии — 219 070.

Второе место сейчас занимает Испания (224 390 случаев), первое — Соединенные Штаты, где почти 1,4 миллиона инфицированных.