МИД возмутили попытки принизить роль СССР в разгроме нацизма

Россия возмущена попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией и намерена серьезно обсудить эту тему с официальными американскими лицами, говорится в заявлении МИД РФ,

«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что тема сохранения памяти о священном подвиге борцов с нацизмом не должна становиться еще одной проблемой в отношениях США и России. «Имеем в виду провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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В канун празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне «у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества», отметили в МИД РФ.

Приписывание главной заслуги в разгроме общего врага только «Америке и Великобритании» идет вразрез с принятым 25 апреля президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе, сказано в заявлении.

В МИД отметили, что пользователи соцсетей со всего мира осудили попытки Белого дома проигнорировать исторические факты, однако их комментарии «методично удаляют».