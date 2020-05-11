Женщина с хроническими заболеваниями умерла от коронавируса в Омске

Женщина, имевшая ряд хронических заболеваний, стала новой жертвой коронавируса в Омской области, это уже седьмой случай смерти от COVID-19 в регионе, сообщил в понедельник оперштаб.

«За прошедшие сутки умерла пациентка, имевшая ряд хронических заболеваний, что значительно осложнило лечение двусторонней пневмонии», — говорится в сообщении.

По данным на 11 мая, в регионе зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусом. Из них 16 случаев в Омске, остальные в районах — Омском районе, Калачинском и Нижнеомском.

Всего с начала эпидемиологического сезона в Омской области COVID-19 заболели 302 человека. 52 пациента, среди которых 46 взрослых и 12 детей, выздоровели, семеро скончались.