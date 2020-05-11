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Эксперт спрогнозировал курсы доллары и рубля

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Прошедшая неделя заложила основные финансовые тренды на ближайшее будущее, он сумел укрепиться к основным мировым валютам — доллару и евро. Будущее российской валюты определит динамика цен на нефть, считает директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Вероятнее всего, курс рубля сохранится в диапазоне 72-74 рубля за доллар и 78,5-81 рубль за евро. До тех пор, пока цены на нефть не преодолеют уровень 35-36 долларов за баррель. Тогда мы сможем увидеть дальнейшее укрепление рубля. Однако это стоит ожидать уже в летние месяцы», — приводит «Российская газета» мнение эксперта.

Прогнозирование динамики курсов доллара и евро осложнено практически ежедневными инициативами Европейского центрального банка и Федеральная резервная система США по стимулированию своих экономик, что создает волатильность на валютном рынке, считает эксперт.

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«Прошедшая неделя была удачной для рубля и заложила хороший задел на ближайшие дни. Он сумел укрепиться к основным мировым валютам до уровня 73,4 за доллар и 79,55 за евро», — сказал Кабаков. По его словам, поддержку ему оказали продолжающаяся коррекция цен на нефть, а также ожидания снятия ограничительных мер и начала восстановления ведущих экономик на фоне снижения темпов распространения коронавируса.

«Но для российского рубля все-таки сохраняется интрига. Она связана с действиями ЦБ по сокращению объемов продажи валюты и с ростом цен на Urals выше 25 долларов за баррель», — отметил эксперт.

Из статистики, представленной Банком России за прошлую неделю, следует, что объемы сохраняются. И на этой неделе мы не ждем их существенного сокращения. Но ожидать дальнейшего укрепления рубля в ближайшие дни все же не стоит, даже при росте цен на нефть. «Скорее всего, это может произойти летом», — подчеркнул Кабаков.

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