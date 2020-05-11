Представитель ВОЗ заявила о выходе России на плато эпидемии

Динамика случаев заражения коронавирусом в России в последние дни позволяет рассчитывать, что Россия вышла на плато, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

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«Случаи заражения продолжают наблюдаться, но прирост их стабилизировался. Мы надеемся, что то, что мы наблюдаем последние несколько дней — это плато», приводит ТАСС слова Вуйнович.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915.