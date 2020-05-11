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Путин 11 мая сделает заявление о продлении нерабочих дней

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса и возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У президента запланировано совещание [об этом]», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им в ответ на вопрос, обсуждается ли продление периода нерабочих дней.

На совещании с главами регионов 28 апреля Путин озвучил решение о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Тогда же он заявил о необходимости начать подготовку к возвращению к нормальной жизни и поручил подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Путиным 6 мая сообщила, что ведомство подготовило рекомендации по снятию ограничительных мер, которое пройдет в три этапа.

На первом этапе предлагается разрешить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций, на втором - открыть объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем предлагается разрешить работать всем предприятиям.

Глава государства тогда отметил, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионах «где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение», но делать это надо «только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков».

Тема: Распространение коронавируса
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