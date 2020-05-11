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Пациенты хосписа погибли в результате пожара в Подмосковье

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © МЧС России

Десять пациентов хосписа в Красногорске погибли в результате пожара от отравления угарным газом, сообщают экстренные службы Подмосковья.

Пожар в красногорском пансионате для пожилых «Второй дом», который используется как хоспис, произошел в ночь на понедельник. Всего, по данным МЧС, в здании находились 37 человек. 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, внутри оставались лежачие пациенты.


«По уточненным данным, погибли десять человек», — сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах Подмосковья. Предварительной причиной гибели пациентов хосписа, по данным источника, стало отравление продуктами горения.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

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