Пациенты хосписа погибли в результате пожара в Подмосковье

Десять пациентов хосписа в Красногорске погибли в результате пожара от отравления угарным газом, сообщают экстренные службы Подмосковья.

Пожар в красногорском пансионате для пожилых «Второй дом», который используется как хоспис, произошел в ночь на понедельник. Всего, по данным МЧС, в здании находились 37 человек. 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, внутри оставались лежачие пациенты.

«По уточненным данным, погибли десять человек», — сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах Подмосковья. Предварительной причиной гибели пациентов хосписа, по данным источника, стало отравление продуктами горения.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.