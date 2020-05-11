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«Союзмультфильм» выпустил новую анимацию про хомячка Фроша в 3D

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой «Союзмультфильма»

Премьера короткометражного 3D-мультфильма «Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада» состоялась на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм».

«Наш новый 3D-мультфильм об обаятельном Хомячке Фроше – во многом для нас экспериментальный проект. Увлекательная приключенческая история с элементами детского детектива должна захватить внимание зрителей», — сказала о проекте генпродюсер киностудии Юлия Осетинская.

Приключенческая история создана по одноименной детской книге о хомячке Фроше российской писательницы Елены Никитиной. 13-минутный мультфильм будет интересен детям в возрасте от 4 до 12 лет.

Это первый короткометражный 3D-релиз киностудии «Союзмультфильм» по уровню технического исполнения соответствующий современным высокотехнологичным мультфильмам. Персонажи и фоны тщательно проработаны: видны мельчайшие детали одежды, и предметов, нюансы движений и мимики персонажей.

Кроме YouTube-канала киностудии «Союзмультфильм», картина про хомячка Фроша транслируется на телеканале «Мульт».

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