Каннский фестиваль в 2020 году пройдет во временно новом формате

Каннский фестиваль в привычном формате отменили из-за коронавируса, в 2020 году он пройдет по-новому, сообщил директор фестиваля Канн Тьерри Фремо.

«На сегодняшний день традиционная форма проведения фестиваля кажется нам невозможной для организации, поэтому мы собираемся анонсировать фильмы из (первоначального официального) отбора в начале июня», — сказал Фремо в интервью Screen Daily.

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Изначально Каннский фестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая, затем его проведение решили перенести на конец июня - начало июля, но в итоге организаторы решили не рисковать и провести его во временно новом формате.

Международный Каннский кинофестиваль — ежегодный кинематографический фестиваль, он считается одним из старейших (задуман в 1939, впервые проведён в 1946 году) и самых престижных в мире.