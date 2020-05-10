НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Обнаружено древнейшее европейское пиво

Источник:
Sibnet.ru
191 0
Фото: © Pixabay

Пиво на территории современных Германии и Швейцарии изготавливали еще в четвертом тысячелетии до нашей эры, к такому выводу пришли австрийские ученые.

Следы древнего солода находили уже неоднократно. Например, в Египте, Ираке или Израиле, однако остатки ферментированных семян хорошо сохраняются только в сухом климате пустынь, и в других климатических зонах обнаружить что-то подобное до сих пор не удавалось.

Археологи из Австрийской академии наук разработали новый метод, позволяющий выявить следы солода в древних находках, пишет «Популярная механика» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PLOS One.

Во время проращивания у семян происходит истончение стенок клеток алейронового слоя (эти клетки содержат белок и покрывают эндосперм семян). Клетки эти настолько стабильны, что сохраняются даже после измельчения, перемалывания и карбонизации. Этим свойством и воспользовались ученые.

Они подвергали карбонизации пророщенные семена ячменя, а потом сравнивали свои образцы с образцами из Египта и Израиля, выявив схожее истончение стенок алейроновых клеток. Факт, что египтяне умели варить пиво, доподлинно известен.

Таким образом, зерна, найденные на двух неолитических стоянках у Боденского озера в Германии и на раскопках у Цюрихского озера в Швейцарии, вероятнее всего, являются остатками самого древнего европейского пива, изготовленного еще в четвертом тысячелетии до нашей эры.

Еще по теме
Создана камера со скоростью 70 триллионов кадров в секунду
Российский аппарат погрузился на дно Марианской впадины
Останки пернатых динозавров за Байкалом взяли под особую охрану
Польза детских смесей оказалась преувеличенной
смотреть все
Технологии #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин признал, что у желавших развала России был шанс
•
США объявили себя победителями нацизма
•
Определены сроки открытия магазинов одежды и обуви
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Невероятные факты Второй мировой войны
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Проклятие Тамерлана и НЛО: мистика Второй мировой
Как это работает
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Тяжелый» пациент умер в Томске от коронавируса
Сибирь 10.05.2020 20:28
Учитель пробежал от Чемала до Горно-Алтайска в честь Победы
Сибирь 10.05.2020 19:09
Глава Тувы спел «День Победы» на родном языке
Сибирь 10.05.2020 18:52
Ветерана Великой Отечественной войны убили в Омской области
Сибирь 10.05.2020 15:48
Самое популярное
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
116848
Рейтинг Путина упал до исторического минимума
7094
Госдолг США установил исторический рекорд
6188
Снимки звезд сериала «Сваты» в молодости взбудоражили Сеть
5770
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин признал, что у желавших развала России был шанс
•
США объявили себя победителями нацизма
•
Определены сроки открытия магазинов одежды и обуви
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Как выбрать правильные солнечные очки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

BETEPAH86

Бедьняга! Сидит там у себя в резиденции с бассейном вдвое больше чем многоэтажка в котором я живу, на...

Pass-Tor

"Наш рейтинг истощён! Нужно больше обращений!"

Pass-Tor

Да хватит к нам обращаться! ДЕЛАЙ!

TehN1k

Пусть думают что хотят! Но правду не скроешь! Именно СССР сломал хребет нацистам!И Победа над нацистской...

Uynachalnica

Не заметил я тебя у кремлевской стены и в Ново-Огарево... Тем более сейчас строем опасно ходить.