Обнаружено древнейшее европейское пиво

Пиво на территории современных Германии и Швейцарии изготавливали еще в четвертом тысячелетии до нашей эры, к такому выводу пришли австрийские ученые.

Следы древнего солода находили уже неоднократно. Например, в Египте, Ираке или Израиле, однако остатки ферментированных семян хорошо сохраняются только в сухом климате пустынь, и в других климатических зонах обнаружить что-то подобное до сих пор не удавалось.

Археологи из Австрийской академии наук разработали новый метод, позволяющий выявить следы солода в древних находках, пишет «Популярная механика» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PLOS One.

Во время проращивания у семян происходит истончение стенок клеток алейронового слоя (эти клетки содержат белок и покрывают эндосперм семян). Клетки эти настолько стабильны, что сохраняются даже после измельчения, перемалывания и карбонизации. Этим свойством и воспользовались ученые.

Они подвергали карбонизации пророщенные семена ячменя, а потом сравнивали свои образцы с образцами из Египта и Израиля, выявив схожее истончение стенок алейроновых клеток. Факт, что египтяне умели варить пиво, доподлинно известен.

Таким образом, зерна, найденные на двух неолитических стоянках у Боденского озера в Германии и на раскопках у Цюрихского озера в Швейцарии, вероятнее всего, являются остатками самого древнего европейского пива, изготовленного еще в четвертом тысячелетии до нашей эры.