Путин признал, что у желавших развала России 20 лет назад был шанс

Некие силы в начале 2000-х годов хотели расколоть Россию, и у них были «шансы на то, чтобы реализовать этот гнусный план», рассказал президент страны Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Разделяй, а потом властвуй. Это значит, что те, кто хотят нас разделить, хотят над нами властвовать. Это может быть применено в отношениях между государствами или в отношении конкретного государства с попыткой развалить его изнутри. Тогда у них были все шансы на то, чтобы реализовать этот гнусный план, прямо так скажем», — ответил Путин на вопрос, какую цель преследовала поддержка терроризма и сепаратизма на территории России из-за рубежа.

Интервью, приуроченное к 20-летию разгрома террористов на Северном Кавказе, было записано в селе Ботлих в Дагестане 12 сентября 2019 года, но показано впервые.

«Почему только на Кавказе? Это было и на Севере, это было на Северо-Западе, это было в Центре, это было на Урале, да везде. В уставах так называемых или конституциях различных республик, в 60 из них, можно было прочитать все что угодно, только не то, что они являются частью Российской Федерации», — добавил Путин, не уточнив, о каких конкретно регионах или республиках идет речь.

Путин ранее высказывал мнение, что в 1990-х годах Россия абсолютно реально могла погрузиться в масштабную гражданскую войну, утратить единство и суверенитет.