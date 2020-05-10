НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин признал, что у желавших развала России 20 лет назад был шанс

Источник:
Sibnet.ru
197 4
Фото: © пресс-служба президента РФ

Некие силы в начале 2000-х годов хотели расколоть Россию, и у них были «шансы на то, чтобы реализовать этот гнусный план», рассказал президент страны Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Разделяй, а потом властвуй. Это значит, что те, кто хотят нас разделить, хотят над нами властвовать. Это может быть применено в отношениях между государствами или в отношении конкретного государства с попыткой развалить его изнутри. Тогда у них были все шансы на то, чтобы реализовать этот гнусный план, прямо так скажем», — ответил Путин на вопрос, какую цель преследовала поддержка терроризма и сепаратизма на территории России из-за рубежа.

Интервью, приуроченное к 20-летию разгрома террористов на Северном Кавказе, было записано в селе Ботлих в Дагестане 12 сентября 2019 года, но показано впервые.

«Почему только на Кавказе? Это было и на Севере, это было на Северо-Западе, это было в Центре, это было на Урале, да везде. В уставах так называемых или конституциях различных республик, в 60 из них, можно было прочитать все что угодно, только не то, что они являются частью Российской Федерации», — добавил Путин, не уточнив, о каких конкретно регионах или республиках идет речь.

Путин ранее высказывал мнение, что в 1990-х годах Россия абсолютно реально могла погрузиться в масштабную гражданскую войну, утратить единство и суверенитет.

Еще по теме
Путин выступил против «квасного патриотизма»
МВД отказалось от идеи ужесточать ответственность за побои
Определены сроки открытия магазинов одежды и обуви
Путин третий раз за день обратился к россиянам
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин признал, что у желавших развала России был шанс
•
США объявили себя победителями нацизма
•
Определены сроки открытия магазинов одежды и обуви
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Невероятные факты Второй мировой войны
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Проклятие Тамерлана и НЛО: мистика Второй мировой
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Тяжелый» пациент умер в Томске от коронавируса
Сибирь 10.05.2020 20:28
Учитель пробежал от Чемала до Горно-Алтайска в честь юбилея Победы
Сибирь 10.05.2020 19:09
Глава Тувы спел «День Победы» на родном языке
Сибирь 10.05.2020 18:52
Ветерана Великой Отечественной войны убили в Омской области
Сибирь 10.05.2020 15:48
Самое популярное
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
115412
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
35518
Рейтинг Путина упал до исторического минимума
6992
Госдолг США установил исторический рекорд
6103
Обсуждение (4)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин признал, что у желавших развала России был шанс
•
США объявили себя победителями нацизма
•
Определены сроки открытия магазинов одежды и обуви
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Невероятные факты Второй мировой войны
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Проклятие Тамерлана и НЛО: мистика Второй мировой
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

BETEPAH86

Бедьняга! Сидит там у себя в резиденции с бассейном вдвое больше чем многоэтажка в котором я живу, на...

Pass-Tor

"Наш рейтинг истощён! Нужно больше обращений!"

Pass-Tor

Да хватит к нам обращаться! ДЕЛАЙ!

Uynachalnica

Не заметил я тебя у кремлевской стены и в Ново-Огарево... Тем более сейчас строем опасно ходить.

TehN1k

Пусть думают что хотят! Но правду не скроешь! Именно СССР сломал хребет нацистам!И Победа над нацистской...