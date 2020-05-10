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«Тяжелый» пациент умер в Томске от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Томской области, за последние сутки COVID-19 заболели 19 человек, сообщила пресс-служба областного Депздрава.

«Пациент поступил в респираторный госпиталь медсанчасти №2 в тяжелом состоянии с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и сопутствующими заболеваниями — онкогематологической патологией, тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы в стадии декомпенсации. Причина смерти – полиорганная недостаточность», — сказал об умершем пациенте замруководителя регионального оперштаба Иван Деев.

Среди новых 19 случаев заражения 15 человек госпитализированы с симптомами ОРВИ и пневмонией, четверо симптомов заболевания не имеют и находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

С начала эпидемиологического сезона, по данным на 10 мая, в Томской области зарегистрировано 210 случаев заболевания коронавирусом: 144 на лечении, 63 выздоровели, трое умерли.

Тема: Распространение коронавируса
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