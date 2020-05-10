Учитель пробежал от Чемала до Горно-Алтайска в честь юбилея Победы

Учитель и спортсмен из Республики Алтай Владислав Белобородов 9 мая 2020 года один пробежал 75 километров от Чемальского района до Горно-Алтайска в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Он стартовал в 4:00 часа утра от села Катунь Чемальского района и финишировал около 15:00 часов у Мемориала Славы в Парке Победы Горно-Алтайска.

«Выбегал в 4 утра. Тихо, спокойно, свежий воздух, все спят и ни одной живой души. И тут задумываешься о том, что в это же утреннее время, в 1941 году немцы атаковали Советский Союз. А ведь ничего не предвещало беды, люди так же ходили на работу, учёбу, гуляли, влюблялись, строили планы на будущее, а потом мирно ложились спать, но наутро проснуться было суждено не многим», – написал Владислав Белобородов на своих страницах в социальных сетях.

Ультамарафон спортсмен посвятил своим прадедам-фронтовикам, их фотографии были с правнуком во время пробега.

Афанасий Сергеевич Белобородов родился в 1906 году в селе Ельцовка Усть- Калманского района Алтайского края. Командир взвода разведки. На войне был неоднократно ранен, от последствий ранений скончался в 1950 годах. Имел медаль «За отвагу» и множество других наград.

Фёдор Михайлович Соболев родился в 1914 году в селе Ельцовка Усть- Калманского района Алтайского края. Лейтенант. В апреле 1942 года в боях под Москвой пропал без вести. Никаких данных о нем нет до сих пор.

Сам Владислав Белобородов легкой атлетикой начал заниматься с пяти лет. Является многократным чемпионом и призёром соревнований по лёгкой атлетике. Сейчас работает учителем физкультуры в школе-интернате для детей с нарушением слуха в Горно-Алтайске.