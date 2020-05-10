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Количество больных COVID-19 в России превысило 200 тысяч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Количество выявленных в России случаев новой коронавирусной инфекции перешагнуло за 200 тысяч, сообщает оперативный штаб в воскресенье.

За последние сутки подтверждены 11 012 случаев в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4674 (42,4%) без клинических проявлений. В итоге в стране зарегистрировано 209 688 случаев (+5,5%) коронавирусной инфекции.

За сутки зафиксировано 88 летальных исходов, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией. Общее число умерших в России достигло 1915.

Выписаны по выздоровлению в России за сутки 2390 человек. Общее число выздоровевших пациентов 34 306.

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