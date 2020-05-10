Определены марки авто с самыми преданными владельцами

Отечественная Lada и шведская Volvo возглавили рейтинг автомобильных марок с самыми преданными владельцами.

Долю автовладельцев, приверженных бренду своего автомобиля, оценили в агентстве Автостат. Владельцев машин 2018 и 2019 годов выпуска попросили назвать марку автомобиля, с которого они пересели на нынешнее транспортное средство, а затем сравнили результаты. В опросе участвовали 2,5 тысячи человек.

Лидерами рейтинга стали отечественная Lada и шведская Volvo: по 50% опрошенных. Каждый второй владелец автомобилей этих марок остался им верен при смене машины.

Третье место занял немецкий BMW c результатом 42,7%. Немного уступил ему другой премиум-бренд из Германии – Mercedes-Benz.

Также в топ-10 вошли Mazda, Chery, Audi , Subaru, Toyota и Kia. Эти марки продемонстрировали довольно высокий уровень приверженности бренду — минимум 33%. Это значит, что каждый третий владелец не сменил бренд.