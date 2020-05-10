Ветерана Великой Отечественной войны убили в Омской области

Убийство произошло незадолго до Дня Победы, к 96-летнему ветерану в гости зашел знакомый, и после ссоры нанес несколько ударов ножом, сообщила в воскресенье пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, вечером 6 мая подозреваемый пришел в гости к ветерану Великой Отечественной войны, где между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов кухонным ножом в грудь пенсионеру. От полученных ранений пожилой мужчина скончался на месте, а подозреваемый скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В убийстве подозревают 65-летний мужчину, ему уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.