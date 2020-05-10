Илон Маск обругал экс-министра США по-русски

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обругал на русском языке бывшего министра труда США Роберта Райха в Twitter.

«Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем проявлении», — написал Райх в Twitter.

«Идиот», — прокомментировал это сообщение Маск, причем написал он это по-русски.

Elon Musk threatens to take away people’s jobs unless he’s allowed to risk their health.



Capitalism at its worst. https://t.co/FaivGcCLNi — Robert Reich (@RBReich) May 9, 2020

Tesla собирается возобновить работу главного завода в США вопреки запрету администрации штата Калифорния. Также Маск планирует перенести штаб-квартиру и свои дальнейшие проекты в другой американский штат.

Райх — американский экономист, профессор, автор и политический комментатор. Он занимал пост министра труда с 1993 по 1997 год.