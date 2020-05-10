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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

США объявили себя победителями нацизма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Белый дом назвал победителями нацизма США и Великобританию, такое заявление опубликовано в Instagram-аккаунте администрации американского президента.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов, именно так и происходит», — говорится в подписи к опубликованному видео.

На пост отреагировали как официальные лица, так и простые граждане России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с таким нельзя мириться.

«Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — написала Захарова в Facebook.

«А вот хрен вам... У нас дома столько орденов и медалей! Это не ваша победа! Нет в России семьи такой, где не памятен был бы свой герой...», «Я разочарована в США. Официально заявить такой бред. Весь ваш вклад в победу над фашистами — это то, что вы дали СССР военную технику и оружие без возврата (не помню точный термин) и открыли второй фронт под самый конец войны (и лишь потому, что не хотели, чтобы СССР стали освободителями Европы)», — ответили пользователи под постом. Многие рассказали о своих родственниках и добавили, что будут писать комментарии, хотя их удаляют. 

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Бедьняга! Сидит там у себя в резиденции с бассейном вдвое больше чем многоэтажка в котором я живу, на...

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Uynachalnica

Не заметил я тебя у кремлевской стены и в Ново-Огарево... Тем более сейчас строем опасно ходить.

ERMOL33

Великая слава и память Предкам, победившим нацизм!