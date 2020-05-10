Гейджи проведет бой с Хабибом после победы над Фергюсоном

Американский боец смешанного стиля Джастин Гейджи одержал победу техническим нокаутом над соотечественником Тони Фергюсоном в бою за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Теперь он должен сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Турнир UFC 249 прошел в Джексонвилле (штат Флорида, США). Поединок Гейджи и Фергюсона завершился в пятом раунде техническим нокаутом.

Гейджи выиграл титул временного чемпиона UFC в легком весе. Далее он подерется за пояс с действующим чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Изначально на 19 апреля был запланирован бой Нурмагомедова и Фергюсона. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка. Его заменил Гейджи.

Фергюсон провел 29 боев, в 25 из которых одержал победу, на его счету четыре поражения. Последний раз он проигрывал в мае 2012 года. Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.