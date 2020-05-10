Гейджи проведет бой с Хабибом после победы над Фергюсоном

Американский боец смешанного стиля Джастин Гейджи одержал победу техническим нокаутом над соотечественником Тони Фергюсоном в бою за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Теперь он должен сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Турнир UFC 249 прошел в Джексонвилле (штат Флорида, США). Поединок Гейджи и Фергюсона завершился в пятом раунде техническим нокаутом.
Гейджи выиграл титул временного чемпиона UFC в легком весе. Далее он подерется за пояс с действующим чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Изначально на 19 апреля был запланирован бой Нурмагомедова и Фергюсона. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка. Его заменил Гейджи.
Фергюсон провел 29 боев, в 25 из которых одержал победу, на его счету четыре поражения. Последний раз он проигрывал в мае 2012 года. Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.
BETEPAH86Бедьняга! Сидит там у себя в резиденции с бассейном вдвое больше чем многоэтажка в котором я живу, на...
Pass-Tor"Наш рейтинг истощён! Нужно больше обращений!"
Pass-TorДа хватит к нам обращаться! ДЕЛАЙ!
UynachalnicaНе заметил я тебя у кремлевской стены и в Ново-Огарево... Тем более сейчас строем опасно ходить.
ERMOL33Великая слава и память Предкам, победившим нацизм!