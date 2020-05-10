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НВВКУ досрочно выпустило офицеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЦВО

Торжественное вручение лейтенантских погон и дипломов выпускников молодым офицерам состоялось 9 мая в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила пресс-служба ЦВО. Из-за пандемии коронавируса выпуск был досрочным.

Торжественный выпуск молодых офицеров стал 51-м по счету и прошел на строевом плацу училища. Училище окончили более 180 офицеров, из них 27 выпускников окончили образовательное заведение с отличием и два молодых офицера получили медали Министерства обороны Российской Федерации «За отличное окончание вуза Министерств обороны Российской Федерации».

Торжественное мероприятие состоялось 9 мая. Глава ведомства Сергей Шойгу на фоне ситуации с коронавирусом принял решение о досрочном завершении учебного года в военных вузах и в довузовских образовательных учреждениях.

Новосибирское высшее военное училище было образованно согласно Постановлению Центрального Комитета КПСС в 1967 году. В октябре 2017 года Новосибирскому высшему военному командному училищу, была вручена Грамота Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России.

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