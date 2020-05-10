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МВД отказалось от идеи ужесточать ответственность за побои

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

МВД России отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие.

МВД и Минюст прорабатывали вопрос об ужесточении наказания: предлагалось назначать вместо штрафа административный арест.

«Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной», — цитирует ТАСС пресс-центр МВД.

Статья 6.1.1 (побои) Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов. В то же время статья 116.1 (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) Уголовного кодекса РФ среди других вариантов наказания предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей.

При этом в МВД считают оправданной декриминализацию побоев. «Перевод большинства уголовно наказуемых побоев в разряд административных правонарушений позволил высветить значительное число латентных деяний и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве», — пояснили в министерстве.

Кроме того, отнесение побоев к числу деяний, ответственность за которые наступает без учета «пожеланий» пострадавшего, позволило обеспечить неотвратимость наказания.

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