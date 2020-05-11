Сериал «Катя и Блэк»: собака на стороне закона

Первый канал начинает показа нового детективного сериала «Катя и Блэк». Это не только гонки за преступниками и расследование сложных историй, но и рассказ о настоящей любви между человеком и собакой.

«Эта история очень легкая, с иронией. Мне кажется, с глазами этой собаки и невозможно было снять мрачное кино», — сказала о будущей премьере исполнительница главной роли Юлия Мельникова.

Сюжет

В центре сюжета капитан полиции Екатерина Шатрова. В предыстории зритель узнает, что она помогла поймать одного очень опасного преступника, но на свободе остался сводный брат серийного убийцы, который жаждет жестоко расправится с героиней.

Между тем жизнь Шатровой идет своим чередом. Ее повышают в звании, переводят в областной центр и выделяют квартиру. На новом месте службы в подчинении молодой женщины оказываются брутальный капитан Андрей Веселов и интеллектуал Василий Савчук. Найти общий язык с коллегами выходит не сразу, однако эти сложные отношения в перспективе выливаются в нечто большее, чем приятельство.

На одном из заданий в сюжет включается золотистый ретривер по кличке Блэк, он спасает Кате жизнь и становится ее другом. Правда, «трудоустроить» пса непросто — его не признает начальство. Но каждое новое геройство собаки оставляет все меньше выбора — Блэк становится частью отдела и частью жизни Шатровой.

Почему стоит посмотреть

Киноистории, где задействованы животные, всегда подкупают. А в сериале «Катя и Блэк» роль Блэка исполнили сразу два обаятельных пса — золотистые ретриверы Тим и Крис. Особенно сильно режиссер сериала Гузэль Киреева выделила работу Тима.

«Я счастлива, что мы его нашли, Тим — идеальная собака. Он играет на камеру, он стесняется, на команду «Тим, стыдно» — закрывает лапами морду», — рассказала она.

В сериале довольной серьезный актерский состав: Катю Шатрову сыграла актриса театра «Сатирикон» Юлия Мельникова («Власик», «Раскол», «Обычная женщина»), а среди ее коллег по кадру — однокурсники, с которыми она училась у Константина Райкина, Сергей Громов и Марина Дровосекова. Также в сериале снялись Владимир Кошевой, Борис Щербаков, Михаил Евланов, Дмитрий Ротомский и другие.

Мельниковой ради съемок пришлось сменить имидж — она коротко подстриглась и перекрасила волосы в темный цвет. «Мы подумали, что это придаст героини жесткости. Плюс, мы хотели показать контраст между Катей и светлым псом», — сказала актриса.

По мнению режиссера, очень харизматичными получились отрицательные персонажи в исполнении Кошевого и Евланова. И потому за ними будет особенно интересно наблюдать.

Сериал «Катя и Блэк» стартует на Первом канале 11 мая, показ по будням в 21.30.