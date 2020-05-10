Новая смерть и 75 заболевших COVID-19 зафиксированы в Новосибирске

Мужчина в возрасте 58 лет скончался от коронавируса и 75 новых случаев заражения выявлено в Новосибирской области, сообщил в воскресенье региональный опрерштаб.

По данным на утро 10 мая, в регионе зафиксировано 75 новых случаев заражения коронавирусом. Один человек выздоровел, скончался 58-летний мужчина. Это стало 15 смертельным случаем в регионе.

Всего с начала эпидемии в Новосибирской области зафиксировано 1100 случаев заражения COVID-19, из них 60 – дети. 307 человек выписаны по выздоровлению. На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации – 51 человек. В регионе проведено почти 57 тысяч тестов на коронавирус.