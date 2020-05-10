Стали известны подробности создания ремейка мультфильма «Геркулес»

Мультфильм «Геркулес» получит новую жизнь благодаря изменению диснеевской истории, рассказали продюсеры проекта братья Джо и Энтони Руссо.

За основу будет взята оригинальная история Геркулеса, но сюжет мультфильма изменится, передает слова продюсеров издание Collider. Также известно, что в ремейке будет уделена большая роль музыке.

Сценаристом будущего «Геркулеса» станет Дэйв Каллахэм, работавший над «Неудержимыми» и сиквелом «Zомбилэнда». Имя режиссёра пока неизвестно.

Оригинальный мультфильм «Геркулес» был выпущен в 1997 году, полнометражная анимация основана на греческих мифах о Геракле в вольной трактовке.