Определены сроки открытия магазинов одежды и обуви

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Сюда входят небольшие магазины одежды и обуви, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию. На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров», — описала Руженцова в интервью на сайте стопкоронавирус.рф «небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг», которым разрешат открыться на первом этапе.

Также на первом этапе разрешат выходить на прогулку с ребенком. Возможными станут занятия физкультурой и спортом на улице. Важное условие — соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых.

На втором этапе может быть ослаблен режим для детских садов. На третьем этапе начнут открываться школы и вузы. Тогда же разрешат работать бассейнам и спортзалам.

«Окончательное решение остаётся за главами субъектов и региональными санитарными врачами, так как важно учитывать специфику распространения инфекции в каждом регионе», — отметила представитель Роспотребнадзора.