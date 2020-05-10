Военные в Новосибирске устроили салют в честь Дня Победы. ВИДЕО

Военнослужащие артиллерийского соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа провели праздничный салют в Новосибирске в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — видео распространила пресс-служба ЦВО.

Военные использовали 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ.

В обеспечении проведения салюта задействованы более 40 военнослужащих общевойскового объединения ЦВО, мероприятие состоялось с соблюдением всех санитерно-эпидемиологических правил.