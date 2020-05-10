COVID-19 нашли у 82 работников красноярской золотодобывающей компании

Почти 90 человек заболели COVID-19 из-за вспышки на золотодобывающей компании в Красноярском крае, 82 случая зафиксированы за одни сутки, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в Северо-Енисейском районе зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди работников компании «Полюс Красноярск», занимающейся добычей золота. По данным на 9 мая, там зафиксировали 82 новых случая. Почти половина всех заболевших — жители Красноярска.

«94,4 % случаев выявлены активно как контактные и без клинических проявлений. Состояние заболевших удовлетворительное. Находятся в изоляции и не представляют опасности для окружающих», — говорится в сообщении надзорного органа.

Как только в компании были выявлены первые случаи коронавируса, местное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование. Тестирование сотрудников компании продолжается.

Всего, по данным на утро 10 мая, в регионе зарегистрировано 1070 случаев заражения коронавирусом, 253 человека выздоровели, 13 человек скончались.