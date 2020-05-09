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Фотографии времен Великой Отечественной войны «оживили»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/rostec_russia

Корпорация «Ростех» к 75-летию Победы «оживила» архивные фотографии времен Великой Отечественной войны. Снимки опубликованы на официальных страницах организации в соцсетях.

Фотографии посвящены труженикам тыла, которые занимались выпуском боевой техники для фронта. Все снимки подверглись художественной обработке, благодаря которой у зрителей создается впечатление, что запечатленные предметы и люди движутся.

«Мы взяли несколько фотографий из военных архивов и с помощью параллакс-эффекта наполнили их жизнью», — говорится в описании к архивным снимкам.

Например, на одной из фотографий отремонтированные танки Т-34 отправляются на фронт прямо из цехов. Снимок был сделан 12 июня 1943 года.

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