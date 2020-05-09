Обнаженная Собчак в странной позе попала на фото

Фотография обнаженной телеведущей Ксении Собчак появилась на странице в Instagram фотографа Александра Гусова. Архивный снимок датирован 2009 годом.

На опубликованном черно-белом кадре журналистка позирует без одежды, сидя на стуле на корточках в неестественной позе. «Красивая Ксения Собчак, Москва, 2009», — подписал публикацию автор фото.

Пост собрал множество восторженных оценок. Некоторые пользователи назвали снимок лучшим изображением Собчак в истории. Другие отметили, что впервые видят телеведущую в таком нежном образе.