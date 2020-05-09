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Умер «отец рок-н-ролла» Литл Ричард

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © xrayspx

Американский певец и композитор Литл Ричард, которого называют отцом рок-н-ролла, умер в субботу на 88-м году жизни, об этом в соцсетях сообщил сын музыканта.

Little Richard — сценический псевдоним артиста, его настоящее имя — Ричард Уэйн Пенниман. Литл Ричард является исполнителем таких ставших хитами рок-н-ролла песен, как Tutti Frutti, Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly.

В 1986 году исполнитель наряду с десятью другими музыкантами в числе первых был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1993 году Литл Ричард стал лауреатом премии Grammy за жизненные достижения.

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