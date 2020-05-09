Создана камера со скоростью 70 триллионов кадров в секунду

Исследователи Калифорнийского технологического института создали камеру, которая способна снимать с невероятной скоростью 70 триллионов кадров в секунду. С ее помощью можно будет изучить движение световой волны.

Технология называется CUSP — сжатая сверхбыстрая спектральная фотография, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. В ее основе лежит импульсный лазер, излучающий сверхкороткие световые импульсы.

Оптическая система разделяет эти импульсы на более короткие вспышки, они подсвечивают объект съемки и попадают на датчик изображения, который формирует итоговую картинку, говорится в статье.

С помощью такой камеры ученые смогут впервые проследить за распространением света, ядерным синтезом, переносом фотонов в биологических тканях, а также распадом биологических молекул.