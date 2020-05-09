Путин третий раз за день обратился к россиянам

Президент России Владимир Путин в День Победы обратился ко всем, кто принимает участие в акции «Бессмертный полк», которая в этом году из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн. Для главы государства это стало уже третьим обращением к россиянам за день.

«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда», — сказал президент, который стоял рядом с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина.

Также Путин пообещал россиянам, что акция обязательно состоится вживую. «По брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — добавил глава государства.

В предыдущие годы глава государства принимал участие в марше памяти «Бессмертный полк», возглавляя колону с портретом отца-фронтовика. Ранее Путин пообещал, что главный Парад Победы на Красной площади пройдут, как только это станет возможно.