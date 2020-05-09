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Путин третий раз за день обратился к россиянам

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в День Победы обратился ко всем, кто принимает участие в акции «Бессмертный полк», которая в этом году из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн. Для главы государства это стало уже третьим обращением к россиянам за день.

«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда», — сказал президент, который стоял рядом с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина.

Также Путин пообещал россиянам, что акция обязательно состоится вживую. «По брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — добавил глава государства.

В предыдущие годы глава государства принимал участие в марше памяти «Бессмертный полк», возглавляя колону с портретом отца-фронтовика. Ранее Путин пообещал, что главный Парад Победы на Красной площади пройдут, как только это станет возможно.

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Топ комментариев

verhann1979

Анализы мочи и кала тоже брать?

Иркут 69

Всенепременно. Вкупе с биркой на шее и светоотражающим ошейником. При виде эцелопа делать "ку".... 😀

Nik3316

мне кажется ты ошибаешься, продлят...

лачинов

Ну не знают они когда это закончится. И никто пока не знает. Не так уж часто подобное происходит.Вот...

mrMisha

Да наше же посланное в марте, отправляют обратно. Как это мило