Озвучена разница между гриппом и коронавирусом

Вирусы гриппа и SARS-CoV-2 относятся к острым респираторным инфекциям, однако существенно отличаются по длительности инкубационного периода и области поражения организма человека.

Так, грипп преимущественно поражает трахею и верхние дыхательные пути, в то время как коронавирус — легкие и их капилляры, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Кроме этого, при коронавирусе инкубационный период и течение болезни длятся дольше, а ухудшение наступает при переходе инфекции из верхних дыхательных путей в нижние пути, обычно этот процесс очень резкий, передает телеканал «360».

По словам специалиста, из-за высокого риска заражения коронавирус может оставаться в помещении долгое время, поэтому россиянам необходимо соблюдать масочный режим при нахождении в магазине или на работе.