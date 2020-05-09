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Озвучена разница между гриппом и коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Вирусы гриппа и SARS-CoV-2 относятся к острым респираторным инфекциям, однако существенно отличаются по длительности инкубационного периода и области поражения организма человека.

Так, грипп преимущественно поражает трахею и верхние дыхательные пути, в то время как коронавирус — легкие и их капилляры, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Кроме этого, при коронавирусе инкубационный период и течение болезни длятся дольше, а ухудшение наступает при переходе инфекции из верхних дыхательных путей в нижние пути, обычно этот процесс очень резкий, передает телеканал «360».

По словам специалиста, из-за высокого риска заражения коронавирус может оставаться в помещении долгое время, поэтому россиянам необходимо соблюдать масочный режим при нахождении в магазине или на работе.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

verhann1979

Анализы мочи и кала тоже брать?

Иркут 69

Всенепременно. Вкупе с биркой на шее и светоотражающим ошейником. При виде эцелопа делать "ку".... 😀

Nik3316

мне кажется ты ошибаешься, продлят...

лачинов

Ну не знают они когда это закончится. И никто пока не знает. Не так уж часто подобное происходит.Вот...

mrMisha

Да наше же посланное в марте, отправляют обратно. Как это мило