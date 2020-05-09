Один томич распространил коронавирус на 19 человек

Коронавирус обнаружили еще у 15 жителей Томской области, больше половины заразившихся пришлось госпитализировать, сообщает в субботу пресс-служба регионального Депздрава.

Восемь заболевших с симптомами ОРВИ госпитализированы, еще у семи симптомов заболевания нет, они находятся под наблюдением в домашних условиях. Среди источников заболевания: один домашний очаг — коронавирус подтвержден в семье, один привозной случай из Москвы, еще один очаг – медицинское учреждение.

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба Иван Деев также отчитался о расследовании очага заражения в одной из томских клиник.

«Первый случай заражения был зафиксирован 22 апреля. У пациента через четыре дня после плановой госпитализации поднялась температура, появились признаки ОРВИ. Он был перемещен в респираторный госпиталь, где подтвержден диагноз COVID-19. Контактные с ним медработники и пациенты были взяты под эпидемиологическое наблюдение. На сегодняшний день в данной цепочке установлены заболевания у 19 человек», — рассказал Деев.

Всего с начала эпидемиологического сезона в Томской области коронавирус выявили у 191 человека, 51 человек выздоровели, двое скончались.