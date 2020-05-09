Один томич распространил коронавирус на 19 человек

Коронавирус обнаружили еще у 15 жителей Томской области, больше
половины заразившихся пришлось госпитализировать, сообщает в субботу
пресс-служба регионального Депздрава.
Восемь заболевших с симптомами ОРВИ госпитализированы, еще у
семи симптомов заболевания нет, они находятся под наблюдением в домашних
условиях. Среди источников заболевания: один домашний очаг — коронавирус
подтвержден в семье, один привозной случай из Москвы, еще один очаг –
медицинское учреждение.
Заместитель руководителя регионального оперативного штаба
Иван Деев также отчитался о расследовании очага заражения в одной из томских
клиник.
«Первый случай заражения был зафиксирован 22 апреля. У
пациента через четыре дня после плановой госпитализации поднялась температура,
появились признаки ОРВИ. Он был перемещен в респираторный госпиталь, где
подтвержден диагноз COVID-19. Контактные с ним медработники и пациенты были взяты
под эпидемиологическое наблюдение. На сегодняшний день в данной цепочке
установлены заболевания у 19 человек», — рассказал Деев.
Всего с начала эпидемиологического сезона в Томской области коронавирус выявили у 191 человека, 51 человек выздоровели, двое скончались.