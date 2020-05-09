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Росстат назвал обладателей самой большой зарплаты в годы войны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sergey G / CC BY 2.0

Самая большая среднемесячная зарплата в 1945 году в СССР была у тех, кто работал в науке, на втором месте оказались работники железнодорожного транспорта. Об этом свидетельствуют данные Росстата, обнародованные в сборнике «Великая Отечественная война».

Так, у сотрудников научной отрасли в 1945 году среднемесячная начисленная заработная плата составляла 66,3 рубля. Железнодорожники оказались на втором месте — их зарплата в конце войны составляла 52,9 рубля.

На третьем месте были работники кредитной сферы и государственного страхования — 51,6 рубля, а за ними — чиновники органов государственного и хозяйственного управления —50,9 рубля. На пятом месте были сотрудники водного транспорта — 49,9 рубля.

В следующие десять лет ученые сохранили первенство по зарплатам. Работники водного транспорта поднялись на второе место, а чиновники стали третьими по доходам. Четвертое место стали занимать рабочие тяжелой промышленности, на пятом оказались железнодорожники.

Самая маленькая среднемесячная зарплата в 1945 году была у работников лесного хозяйства — они зарабатывали 17,3 рубля. Спустя десять лет они оставались на последнем месте с доходами в 38,4 рубля.

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mrMisha

Да наше же посланное в марте, отправляют обратно. Как это мило

Nik3316

мне кажется ты ошибаешься, продлят...

лачинов

Ну не знают они когда это закончится. И никто пока не знает. Не так уж часто подобное происходит.Вот...