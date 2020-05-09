Росстат назвал обладателей самой большой зарплаты в годы войны

Самая большая среднемесячная зарплата в 1945 году в СССР была у тех, кто работал в науке, на втором месте оказались работники железнодорожного транспорта. Об этом свидетельствуют данные Росстата, обнародованные в сборнике «Великая Отечественная война».

Так, у сотрудников научной отрасли в 1945 году среднемесячная начисленная заработная плата составляла 66,3 рубля. Железнодорожники оказались на втором месте — их зарплата в конце войны составляла 52,9 рубля.

На третьем месте были работники кредитной сферы и государственного страхования — 51,6 рубля, а за ними — чиновники органов государственного и хозяйственного управления —50,9 рубля. На пятом месте были сотрудники водного транспорта — 49,9 рубля.

В следующие десять лет ученые сохранили первенство по зарплатам. Работники водного транспорта поднялись на второе место, а чиновники стали третьими по доходам. Четвертое место стали занимать рабочие тяжелой промышленности, на пятом оказались железнодорожники.

Самая маленькая среднемесячная зарплата в 1945 году была у работников лесного хозяйства — они зарабатывали 17,3 рубля. Спустя десять лет они оставались на последнем месте с доходами в 38,4 рубля.